Германия, Франция и Полша отправиха съвместно настояване към Русия да прекрати „враждебните действия“ срещу съюзниците от НАТО, предупреждавайки, че нарушенията на въздушното пространство от руски сили могат да предизвикат опасна ескалация.

Министрите на външните работи Йохан Вадепул (Германия), Жан-Ноел Баро (Франция) и Радослав Сикорски (Полша) – представляващи групата Ваймарската тройка – публикуваха изявлението след сред във Варшава.

„Потвърждаваме нашето единство и непоколебима решимост да защитаваме европейския мир, сигурност и общите ни фундаментални ценности срещу продължаващата руска война на агресия“, заявяват министрите в съвместното си обръщение.

Според тях последните нарушения на въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония са „безразсъдни, враждебни актове и неприемлива ескалация, която застрашава регионалната и европейската стабилност“. Те осъдиха тези провокации и призоваха Руската федерация да прекрати подобни действия, незабавно да сложи край на агресията си срещу Украйна и да започне мирни преговори на условия, съгласувани с Киев.

Министрите подчертаха, че трите държави ще поемат по-голяма отговорност за европейската сигурност, ще предприемат съвместни стъпки с партньорите в НАТО за защита на въздушното пространство, ще укрепят своите способности за противовъздушна и противоракетна отбрана и ще засилят сигурността по източния фланг на Алианса.

„Руските враждебни набези няма да ни сплашат. Те само засилват нашата решимост. Колективната отбрана на НАТО, сигурността на нашите граждани и неприкосновеността на нашите граници са неизменни“, заявиха те.

В заключение министрите подчертаха, че справедливият и траен мир в Европа остава върховната цел. „Докато той не бъде постигнат, ще продължим военната, хуманитарната и финансовата подкрепа за Украйна – член на европейското семейство и жертва на имперските амбиции на Москва.“

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK