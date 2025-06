Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова Израел и Иран спешно да намалят напрежението, съобщават световните агенции.

„Ираелски бомбардировки над ирански ядрени обекти. Ирански ракетни удари по Тел Авив. Стига толкова изостряне на ситуацията. Време е това да спре. Мирът и дипломацията трябва да надделеят“, написа той в X.

