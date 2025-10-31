Гърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 г., като за целта ще бъде създадено ново подразделение.

Това обяви гръцкият министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от в. „Катимерини“.

„Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените ни сили“, заяви Дендиас.

Той уточни, че в момента жените съставляват около 17% от гръцките въоръжени сили.

„Трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако някога е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили“, заяви Никос Дендиас.

