Жена, влюбила се в създаден с изкуствен интелект Брад Пит, предизвика подигравки във Франция

Французойка, която вярвала, че е в дългосрочна романтична връзка с Брад Пит и е била измамена да плати 830 000 евро, за да му помогне с медицинско лечение, се изправи пред такава вълна от онлайн подигравки, че телевизионно предаване за нея беше оттеглено, съобщи "Гардиън".

Интериорната дизайнерка, посочена като Ан, на 53 години, беше обект на прицел в социалните медии и дори ѝ е посветен сатиричен скеч в най-голямото радио предаване за закуска във Франция, след като даде интервю за случая в програмата Seven to Eight по канала TF1 в неделя.

Говорейки за това, което е смятала за онлайн връзка с Пит, продължила повече от година, Ан каза, че е смятала, че са влюбени. Когато ѝ се казва, че актьорът се нуждае от финансова помощ за лечение на рак, тъй като сметките му са били замразени по време на бракоразводното дело с Анджелина Джоли, тя превежда парите.

Едва когато холивудската звезда е изобразена в медиите това лято с партньорката си Инес де Рамон, тя разбира, че е попаднала на сложна измама, казва Ан.

„Питам се защо ме избраха, за да ми причинят такова зло“, каза тя пред TF1. „Никога не съм наранявала никого. Тези хора заслужават ада.”

Телевизионната програма стана "вайръл" и доведе до вълна от онлайн изказвания за лековерие, което накара канала да изтегли програмата от услугите си за повторение на своите уебсайтове във вторник.

TF1 каза по време на излъчването си, че Ан е имала проблеми с психичното здраве, също така е имала тежка депресия и е била хоспитализирана за лечение. Водещият на TF1 Хари Розелмак написа в социалните медии във вторник: „За защита на жертвите решихме да изтеглим [сегмента] от нашите платформи.“

Сред акаунтите в социалните медии, които се подиграваха с лековерността на Ан, беше футболният клуб на Тулуза, който написа на X: „Брад ни каза, че ще бъде на стадиона в сряда“ за следващия мач на отбора, преди да оттегли съобщението и да публикува извинение.

Netflix France също публикува в социалните медии реклама на „четири филма за гледане с Брад Пит (наистина) безплатно“.

Измамата датира от февруари 2023 г., когато Ан, която е била омъжена за богат предприемач, се присъединява към Instagram, за да сподели снимки от ски ваканция във френските Алпи.

При завръщането си в социалната мрежа с нея се свързва човек, представящ се за Джейн Пит, майката на актьора, като започва да говори с нея и казал, че би била добра половинка за сина ѝ. Тогава друг акаунт се свързва с нея, твърдейки, че е самият актьор. Казва, че майка му му е разказала всичко за нея. „Бих искал да знам повече за теб“, гласи едно от съобщенията до Ан. „Но бих искал да знам дали работите в медиите, тъй като пазя личния си живот.“

Ан, която казва, че не разбира много от социалните медии, прекара година и половина в общуване с човека, който смяташе за Пит. Този човек е използвал фалшиви социални медии и акаунти в WhatsApp, както и технология за създаване на изображения с изкуствен интелект, за да ѝ изпрати нещо, което изглежда като селфита и други съобщения, включително стихове и песни и очевидно копие на паспорта на Пит. Тя казва, че той наистина се интересувал от нейната работа и общуват всеки ден. „Бях влюбена в мъжа, с когото разговарях“, каза тя. „Той знаеше как да говори с жена.“

Сред нещата, които Ан обсъжда с лицето, което твърди, че е Пит, са големите ѝ разходи за развод. След това тя получава генерирани от AI снимки на актьора, очевидно в болница, с молби към нея да плати за лечението на бъбреците му. Тя превеждала стотици хиляди евро за предполагаеми медицински разходи.

Създателите на програмата TF1 казаха, че Ан е подала жалба в полицията за измамата.