Основната френска крайно-дясна партия „Национален сбор“ се закани незабавно да се опита да свали новото френско правителство, водено от Себастиан Лекорню, след неговото повторно назначение за премиер.

Партията заяви, че кабинетът няма „никакво бъдеще“, предаде АФП.

Определяйки решението на „изолирания и отчужден“ президент Еманюел Макрон да назначи отново Лекорню като „лоша шега“, лидерът на „Национален сбор“ Джордан Бардела заяви, че партията му ще „с незабавна сила, разбира се, критикува тази коалиция, която няма бъдеще“ чрез вот на недоверие в парламента.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK