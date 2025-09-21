Планираното признаване на палестинска държава от Франция няма да включва откриването на посолство, докато „Хамас“ не освободи заложниците, които държи в Газа, заяви президентът Еманюел Макрон в интервю, излъчено в неделя.
„За нас това ще бъде много ясно изискване, преди да отворим например посолство в Палестина“, каза Макрон пред CBS News в интервю, записано в четвъртък.
Франция заявява, че официално ще признае палестинска държава заедно с други държави в понеделник в ООН, пише БГНЕС.
