„Фич“ понижи до драстични нива кредитния рейтинг на Франция

Франция се превърна в трета най-задлъжняла страна в ЕС

Снимка: btvnovinite.bg

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:38 ч. 13.09.2025 г.

Международната рейтингова агенция „Фич“ понижи кредитния рейтинг на Франция до драстични за страната нива – от AA- на A+, съобщават световните агенции. Анализатори коментират, че това вероятно ще повиши разходите по заеми за френския държавен дълг.

„Фич“ посочва като причини високия и нарастващ публичен дълг на Франция и ограничените перспективи за икономически реформи поради вътрешнополитическата поляризация и нестабилност. Агенцията отбеляза, че Франция е имала три различни правителства от средата на 2024 г., което е индикация за нестабилност.

В понеделник премиерът Франсоа Байру загуби парламентарен вот на доверие след по-малко от девет месеца на поста и се оттегли от него. Причината – разногласия с опозицията относно бюджета. Френският президент Еманюел Макрон назначи министъра на отбраната Себастиан Льокорню за нов министър-председател.

На фона на национална стачка, новият френски премиер обяви промяна в политиката

На този фон, страната се тресе от масови стачки, при които се стигна до гражданско неподчинение и сблъсъци с полицията. Целта им – да изразят гнева си срещу политическата класа и плановете за бюджетни съкращения.

Франция, втората по големина икономика в еврозоната, сега има третото най-високо съотношение на задлъжнялост в Европейския съюз от 114%, след Гърция и Италия. Бюджетният дефицит на страната наскоро достигна 5,8%, което е значително над лимита на ЕС от 3% от БВП.

