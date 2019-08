Британският политик Найджъл Фараж определи коментарите на американския президент Доналд Тръмп към четирите цветнокожи представителки на Конгреса като „гениални”, пише "Гардиън".

Евродепутатът, който е и лидер на евроскептичната партия „Брекзит” обясни, че изказването на американския държавен глава го е накарало да се почувства некомфортно, но е било политически хитро.

В интервю с в. „Таймс” Фараж сравнява енергичния стил на Тръмп с гледането на любим сериал от детството.

„Той е изключително добър в това, което прави. Върши нещата по свой начин и е забележително ефективен лидер”, допълва британецът.

So sad to see the Democrats sticking up for people who speak so badly of our Country and who, in addition, hate Israel with a true and unbridled passion. Whenever confronted, they call their adversaries, including Nancy Pelosi, “RACIST.” Their disgusting language.....