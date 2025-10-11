От 12 октомври ще започнат мирни протести и блокади в Кочани. Блокадите ще продължават по един час всеки ден – от 15:15 до 16:15 ч. – докато не бъде даден старт на съдебния процес за трагедията в дискотека "Пулс", предаде БГНЕС.

Това обявиха родителите на загиналите при пожара по време на 26-ия „Марш за ангелите“, проведен пред Основния съд в Кочани. Те са провокирани от изявления на адвокатите на обвиняемите, според които делото може да продължи между 10 и 15 години.

Снимка: bTV

„Това изявление е срамно и унизително за семействата, чиито деца загинаха в трагедията. Такива думи звучат като опит да се подготви обществото за бавно протакане и забрава. Ние няма да го позволим“, заяви майка на загинало момиче пред журналисти.

Снимка: bTV

Родителите на жертвите настояват съдебният състав да бъде увеличен, за да не се забавя процесът поради липса на ресурси.

Те също така подчертават, че заседанията трябва да имат приоритет и да се провеждат с постоянен ритъм, за да протича делото без излишни отлагания. Родителите изразяват съмнения за възможни манипулации или умишлено забавяне на процеса и настояват всички действия да се провеждат публично и прозрачно.

