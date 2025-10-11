От 12 октомври ще започнат мирни протести и блокади в Кочани. Блокадите ще продължават по един час всеки ден – от 15:15 до 16:15 ч. – докато не бъде даден старт на съдебния процес за трагедията в дискотека "Пулс", предаде БГНЕС.
Това обявиха родителите на загиналите при пожара по време на 26-ия „Марш за ангелите“, проведен пред Основния съд в Кочани. Те са провокирани от изявления на адвокатите на обвиняемите, според които делото може да продължи между 10 и 15 години.
„Това изявление е срамно и унизително за семействата, чиито деца загинаха в трагедията. Такива думи звучат като опит да се подготви обществото за бавно протакане и забрава. Ние няма да го позволим“, заяви майка на загинало момиче пред журналисти.
Родителите на жертвите настояват съдебният състав да бъде увеличен, за да не се забавя процесът поради липса на ресурси.
Те също така подчертават, че заседанията трябва да имат приоритет и да се провеждат с постоянен ритъм, за да протича делото без излишни отлагания. Родителите изразяват съмнения за възможни манипулации или умишлено забавяне на процеса и настояват всички действия да се провеждат публично и прозрачно.
