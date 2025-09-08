Няколко европейски лидери ще пътуват за Съединените щати днес или утре за разговори по темата Украйна – това заяви Доналд Тръмп, без да уточнява кой ще му гостува.
Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.
На журналистически въпрос готов ли е за втора порция санкции срещу Русия, американският президент отговори с "Да", отново без подробности.
Неговият министър на финансите заяви, че Вашингтон иска по-сериозна подкрепа от Брюксел, а именно и Европейският съюз да наложи вторични мита на страните, купуващи руски петрол.
Украинският президент приветства идеята за още санкции и призова Стария континент да спре да пазарува руски горива.
А специалният пратеник на Вашингтон за Украйна определи като "ескалация на конфликта" най-голямата руска атака по страната, нанесена този уикенд.
