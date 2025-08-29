Европа ще увеличи натиска върху Русия с нов пакет санкции и повече военна помощ за Украйна.
Това заяви първия дипломат на Брюксел Кая Калас преди началото на срещата на европейските министри на отбраната.
„Тези атаки показаха, че Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир. Така че това, което трябва да направим, е да увеличим натиска върху Русия – те разбират само това – натиск“, каза Калас.
В Дания европейските министри на отбраната обсъждат предоставянето на военна помощ за Украйна и укрепването на сигурността в Европа.
Украинският президент призова западните съюзници за спешна лидерска среща за обсъждане на гаранциите за страната му.
В Украйна днес е ден на траур. 23 станаха жертвите на вчерашната руска атака по Киев. Над 50 са ранените.
