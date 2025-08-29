Европа ще увеличи натиска върху Русия с нов пакет санкции и повече военна помощ за Украйна.

Това заяви първия дипломат на Брюксел Кая Калас преди началото на срещата на европейските министри на отбраната.

„Тези атаки показаха, че Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир. Така че това, което трябва да направим, е да увеличим натиска върху Русия – те разбират само това – натиск“, каза Калас.



В Дания европейските министри на отбраната обсъждат предоставянето на военна помощ за Украйна и укрепването на сигурността в Европа.

Украинският президент призова западните съюзници за спешна лидерска среща за обсъждане на гаранциите за страната му.



В Украйна днес е ден на траур. 23 станаха жертвите на вчерашната руска атака по Киев. Над 50 са ранените.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK







