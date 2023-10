Версайският дворец във Франция е евакуиран от съображения за сигурност. Причината е предполагаема бомбена заплаха, пишат местни медии.

Замъкът ще бъде затворен днес.

Френската телевизия BFM, позовавайки се на полицейски източници, съобщи, че към обекта пътува сапьорски екип.

На 14 октомври, един ден, след като учител беше убит при ислямистка атака, сигнали за бомби наложиха евакуацията на музея Лувър, двореца Версай и парижката гара Гар дьо Лион.

NOW - Palace of Versailles in Paris is evacuated. Bomb threat.pic.twitter.com/7YabgZRyU4