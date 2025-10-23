Европейският съюз затяга натиска върху руската енергийна икономика. Държавите членки официално приеха 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, като сред новите мерки е забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG).

Пакетът беше одобрен снощи, след като Словакия оттегли възражението си, съобщава „Ройтерс“.

Новата забрана ще влезе в сила на два етапа, краткосрочните договори ще бъдат прекратени след шест месеца, а дългосрочните – от 1 януари 2027 г. Това означава, че пълното прекратяване на вноса ще настъпи година по-рано от първоначалния план на Европейската комисия за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива.

Освен енергийния удар, ЕС въвежда нови ограничения за пътуване на руски дипломати и добавя още 117 кораба – предимно танкери, с което общият брой достигна 558 плавателни съда. В списъка са включени и банки от Казахстан и Беларус, уточни ротационното председателство на ЕС.

Междувременно цените на петрола рязко се повишиха, след като Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“. Това са първите санкции на Вашингтон срещу Москва, откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом през януари.

САЩ замразяват всички активи на двете компании на територията си, а американски фирми и граждани нямат право да търгуват с тях.

Особено показателно е, че Белият дом заплашва със „вторични санкции“ и чуждестранни финансови институции, които продължат да работят с „Роснефт“ и „Лукойл“ - включително банки, посредничещи при продажбите на руски петрол в Китай, Индия и Турция.

