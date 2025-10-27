Двама екоактивисти от организацията "Джъст стоп ойл" (Just Stop Oil), които миналата година се опитаха да напръскат с оранжева боя частния самолет на Тейлър Суифт, няма да влязат в затвора, предаде ДПА. Те получават условни присъди.

На 20 юни миналата година 29-годишната Дженифър Ковалски и 23-годишният Коул Макдоналд напръскаха два самолета на летище "Станстед" в Есекс, принадлежащи на застрахователна компания и на инвестиционна група. Екоактивистите обаче са имали за цел да напръскат с боя самолета на поп звездата.

"Нямам никакво съмнение, че причината да преминете към другите самолети е, че сте били забелязани", подчерта съдия Александър Милс, който произнесе присъдата им в Кралския съд в Челмсфорд.

Съдията каза, че служител, отговарящ за зареждането на самолетите, е описал как е надул клаксона на автомобила си, описвайки "как вие видимо сте били провокирани да действате".

Двамата бяха признати за виновни в умишлено повреждане на двата самолета след предишно дело в същия съд.

Ковалски е от шотландския град Дъмбартън, като е имала предишни присъди за протести в Шотландия. На нея ѝ бе наложена условна присъда "лишаване от свобода" за пет месеца, с изпитателен срок от 12 месеца.

Макдоналд от град Брайтън в Източен Съсекс получава условна присъда "лишаване от свобода" за шест седмици, с изпитателен срок от осем месеца.

Действията на Ковалски са били "повлияни от неврологичната ви дивергентност", каза съдията, отбелязвайки диагнозата аутизъм на Макдоналд.

Той каза каза още: "Действията на двама ви са били изцяло насочени към публичност - както заради "Джъст стоп ойл", така и за вас самите".

"Каква по-голяма публичност може да има, освен заради всичко, свързано с Тейлър Суифт. Това сте се надявали да постигнете", добави съдията.

Двамата донесоха в съда по една голяма чанта, в случай че бъдат осъдени на лишаване от свобода, но се прегърнаха в съдебната зала, след като съдията им даде условни присъди.

Ковалски трябва да изпълни програма до 30 дни, наложена от съда, по време на условното ѝ наказание, като е глобена и с 480 британски лири (550 евро). Макдоналд трябва да изпълни рехабилитационна програма до 20 дни.

