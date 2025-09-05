Европейската комисия не споделя оценката, че Израел извършва геноцид в Ивицата Газа.

Това заяви говорител на институцията по повод изказване на заместник-председателя на Комисията - Тереса Рибера.

В реч пред студенти и преподаватели в престижния парижки университет за Политически науки, Рибера заяви вчера, че "геноцидът в Газа разкрива неспособността на Европа да действа и говори с един глас, въпреки протестите в подкрепа на Палестина в много европейски градове."

Според ООН - "Геноцид са действия, извършени с намерение да се унищожи, изцяло или частично - национална, етническа, расова или религиозна група". От началото на израелската операция в Ивицата Газа са убити над 63 хиляди палестинци.

