dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 16°
21 Слънчево 15°
22 Слънчево 14°
23 Слънчево 13°
00 Слънчево 13°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време

Последни новини

Нови военни самолети: Чехия ни предалага модерни учебни L-39 (ВИДЕО)

Нови военни самолети: Чехия ни предалага модерни учебни L-39 (ВИДЕО)
В памет на малкия Иван: Призив от родители и близки за контрол на атракционите

В памет на малкия Иван: Призив от родители и близки за контрол на атракционите

Ученикът стрелец в Хасково пред разследващите: Купил пистолета за 150 лева, взел го в училище, за да се похвали

За девети път Варна протестира в подкрепа на кмета и двамата общински съветници

За цяла Европа: Най-високият ръст на заплатите е отчетен в България

Нападение заради проверка: Кметът на Огняново твърди, че е бит от местен хотелиер (ВИДЕО)

Повишават студентските стипендии, докторантите ще взимат 1562 лева на месец

Владимир Путин поздрави в телефонен разговор Нарендра Моди по повод 75-ия му рожден ден

"Великият Гетсби": Класиката на Фицджералд с модерен прочит в Младежкия театър (ВИДЕО)

Проф. Христо Пимпирев: България влиза в полупустинна зона, 70% от водата се губи във водопроводите
Светът

ЕК готви мерки срещу Израел: България и още 5 държави са против

Какво се съдържа в днешното предложение на Брюксел за санкции срещу Израел?

Десислава Минчева Десислава Минчева

Публикувано в  20:02 ч. 17.09.2025 г.

Еврокомисията предлага премахване на търговски отстъпки за Израел заради действията му в Ивицата Газа.

Предвиждат се и санкции срещу екстремистки настроени министри и заселници.

Досега Брюксел се въздържаше да предлага санкции. Неофициално се коментира, че лично председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е против, както и няколко държави членки. Други обаче категорично настояват за санкции.

Какво се съдържа в днешното предложение на Брюксел?

Санкции срещу Израел: ЕК ще предложи строги мерки заради войната в Газа

-          Спиране на плащания от Европа към Израел по споразумението за сътрудничество. Основанието е, че действията на израелското правителство за блокиране на хуманитарната помощ в Газа, нарушават основни човешки права. По тази точка Брюксел може да действа едностранно и няма нужда от зелена светлина от държавите членки.

-          По деликатно стои обаче въпросът за частично прекратяване на търговски отстъпки за Израел – т.е. голяма част от стоките и услугите ще бъдат третирани като идващи от трета страна, с която Съюзът няма споразумение. Тук обаче Брюксел може само да предлага, но се иска вот с квалифицирано мнозинство от държавите членки.

Не е тайна, че ако Германия и Италия не подкрепят предложението, то едва ли ще мине. В техния лагер неофициално са и Австрия, България, Нидерландия, Унгария, Чехия.

Така че, напрежението остава, докато не се премине към вот.

„Тези мерки не са предложени като наказателна мярка за Израел или за народа на Израел. Целта е натиск върху израелското правителство, за да промени стратегията си и за да се сложи край на човешките страдания в Газа. Нашите предложения не целят и не засягат народа, а натиск върху правителство. Не предлагаме никакви мерки срещу населението“, заяви Кая Калас, върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Разследване във Велико Търново: Мъж чака повече от пет часа хирург за животоспасяваща операция (ВИДЕО)

Разследване във Велико Търново: Мъж чака повече от пет часа хирург за животоспасяваща операция (ВИДЕО)
Румен Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Румен Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС
Стрелбата в училище в Хасково: Младежът взел пистолета от свои роднини, има втори задържан

Стрелбата в училище в Хасково: Младежът взел пистолета от свои роднини, има втори задържан
„Има големи планове за него“: Невероятната история на бебето Тедиъс, роденo от 30-годишен ембрион

„Има големи планове за него“: Невероятната история на бебето Тедиъс, роденo от 30-годишен ембрион
„Traitors: Игра на предатели“: Бачорски, Неве и Георги Янев са тримата предатели. В сряда стават ясни първият „убит“ и първият прогонен

„Traitors: Игра на предатели“: Бачорски, Неве и Георги Янев са тримата предатели. В сряда стават ясни първият „убит“ и първият прогонен
Тази сутрин
Снимка: „Има големи планове за него“: Невероятната история на бебето Тедиъс, роденo от 30-годишен ембрион
„Има големи планове за него“: Невероятната история на бебето Тедиъс, роденo от 30-годишен ембрион
Снимка: „Българският ВиК холдинг“: Няма да се стигне до по-тежък воден режим в Ловеч
„Българският ВиК холдинг“: Няма да се стигне до по-тежък воден режим в Ловеч
Снимка: Васил Терзиев: Натиск винаги е имало и ще има, важното е да не влияе на решенията
Васил Терзиев: Натиск винаги е имало и ще има, важното е да не влияе на решенията
Лице в лице
Снимка: Как глобалното затопляне променя климата?
Как глобалното затопляне променя климата?
Снимка: (Не)доверието във властта
(Не)доверието във властта
Снимка: Танер Али и проф. Христо Пимпирев - гости в "Лице в лице"
Танер Али и проф. Христо Пимпирев - гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев