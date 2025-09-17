ЕК готви мерки срещу Израел: България и още 5 държави са против

Еврокомисията предлага премахване на търговски отстъпки за Израел заради действията му в Ивицата Газа.

Предвиждат се и санкции срещу екстремистки настроени министри и заселници.

Досега Брюксел се въздържаше да предлага санкции. Неофициално се коментира, че лично председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е против, както и няколко държави членки. Други обаче категорично настояват за санкции.

Какво се съдържа в днешното предложение на Брюксел?

- Спиране на плащания от Европа към Израел по споразумението за сътрудничество. Основанието е, че действията на израелското правителство за блокиране на хуманитарната помощ в Газа, нарушават основни човешки права. По тази точка Брюксел може да действа едностранно и няма нужда от зелена светлина от държавите членки.

- По деликатно стои обаче въпросът за частично прекратяване на търговски отстъпки за Израел – т.е. голяма част от стоките и услугите ще бъдат третирани като идващи от трета страна, с която Съюзът няма споразумение. Тук обаче Брюксел може само да предлага, но се иска вот с квалифицирано мнозинство от държавите членки.

Не е тайна, че ако Германия и Италия не подкрепят предложението, то едва ли ще мине. В техния лагер неофициално са и Австрия, България, Нидерландия, Унгария, Чехия.

Така че, напрежението остава, докато не се премине към вот.

„Тези мерки не са предложени като наказателна мярка за Израел или за народа на Израел. Целта е натиск върху израелското правителство, за да промени стратегията си и за да се сложи край на човешките страдания в Газа. Нашите предложения не целят и не засягат народа, а натиск върху правителство. Не предлагаме никакви мерки срещу населението“, заяви Кая Калас, върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността.