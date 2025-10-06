Египетският президент Сиси похвали плана на Тръмп за Газа

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси похвали плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа.

Коментарите му дойдоха в момент, когато преговарящите от Хамас, Израел и САЩ се събраха в Египет, за да обсъдят размяната на заложници и затворници и прекратяването на огъня, предаде АФП.

„Мога само да изразя похвалата и признателността си към американския президент Доналд Тръмп“, заяви Сиси, цитиран от БТА.

„Примирие, връщане на затворници и задържани, възстановяване на Газа и стартиране на мирен политически процес, който да доведе до създаването и признаването на палестинската държава, означава, че сме на прав път към траен мир и стабилност“, каза още той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER