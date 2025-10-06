dalivali.bg
Масова спасителна операция на Еверест: Стотици туристи все още очакват евакуация (ВИДЕО)
Мъж изгоря в пожар в покрайнините на разградското село Осенец

След по-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиен Лекорню подаде оставка

Русинова за трагедията на рали във Варна: Организаторът е допуснал публика в изключително опасна зона (ВИДЕО)

Отново задействат системата BG-Alert в Царево заради лошото време

Една от малкото гробници с проклятие на фасадата: Картина от епохата на фараоните изчезна от некропола Сакара

Борислав Сарафов: Прокуратурата във всяка една страна е гръбнакът на правовата държава

Собственик на къмпинг в Гърция е убит на рецепцията

„ДЕЙСТВАЙТЕ БЪРЗО": Посланието на Тръмп в началото на преговорите между Израел и „Хамас"

Кризата с боклука в София: Кофите в „Люлин" и „Красно село" преливат (СНИМКИ)
Египетският президент Сиси похвали плана на Тръмп за Газа

Коментарите му дойдоха в момент, когато преговарящите от Хамас, Израел и САЩ се събраха в Египет

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:17 ч. 06.10.2025 г.

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси похвали плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа.

Коментарите му дойдоха в момент, когато преговарящите от Хамас, Израел и САЩ се събраха в Египет, за да обсъдят размяната на заложници и затворници и прекратяването на огъня, предаде АФП.

„Мога само да изразя похвалата и признателността си към американския президент Доналд Тръмп“, заяви Сиси, цитиран от БТА.

„ДЕЙСТВАЙТЕ БЪРЗО“: Посланието на Тръмп в началото на преговорите между Израел и „Хамас“

„Примирие, връщане на затворници и задържани, възстановяване на Газа и стартиране на мирен политически процес, който да доведе до създаването и признаването на палестинската държава, означава, че сме на прав път към траен мир и стабилност“, каза още той.

Оранжев код за порои в 10 области в понеделник – 6 октомври (ВИДЕО)
Кола се вряза в тълпа във Варна по време на състезание, има загинал (ВИДЕО)
Русия атакува украинския град Лвов, Полша вдигна изтребители за защита на въздушното си пространство
Царево след потопа: Фирмата, изгубила сейфа си в морето, нае водолаз да го търси
"Беше много тежко, заварихме пострадалите в пропастта"
