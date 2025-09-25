ЕЦБ предупреждава: Дръжте пари в брой у дома, бъдете подготвени за големи кризи

Европейската централна банка (ЕЦБ) отправи безпрецедентен апел към гражданите на ЕС: „Дръжте пари в брой у дома, за да сте подготвени за големи кризи“. В изследване със символичното заглавие „Запазете спокойствие и дръжте пари в брой“ (Keep Calm and Hold Cash) институцията подчертава, че банкнотите са ключов елемент от националната готовност за извънредни ситуации.

Проучването анализира четири големи събития в Европа от последните години – пандемията от COVID-19, руската инвазия в Украйна, мащабното прекъсване на електрозахранването на Иберийския полуостров през април 2025 г. и дълговата криза в Гърция.

Целта е да се покаже решаващата роля на кеша, когато стабилността е застрашена и дигиталните разплащания не работят.

Колко пари да имаме в брой

ЕЦБ посочва практиките на Нидерландия, Австрия и Финландия, където властите препоръчват на гражданите да държат между 70 евро на човек (137 лева) – сума, която покрива основни нужди като храна, лекарства и гориво за около 72 часа при прекъсване на електронните услуги.

„Ползата от кеша нараства значително, когато стабилността е под заплаха, независимо от мащаба или естеството на шока“, подчертава един от авторите на анализа – икономистите Франческа Фаела и Алехандро Самора-Перес.

Последният ярък пример идва от 28 април 2025 г., когато масовото прекъсване на електрозахранването остави над 50 милиона души в Испания и Португалия без достъп до електронни плащания. Картовите разходи в засегнатите райони се сринаха с около 40%, а онлайн търговията – с 54%.

Банкоматите в незасегнатите региони бяха буквално „щурмувани“ – тегленията скочиха рязко, докато хората търсеха сигурността на наличните пари. Дори след възстановяване на електрозахранването, тегленията останаха повишени, за да се попълнят личните запаси.

Парадоксът на дигитализацията

Макар че електронните плащания доминират ежедневието, при криза търсенето на кеш експлодира. Само за първите две години на пандемията резервите от евробанкноти се увеличиха с 140 милиарда евро – повече от двойно над обичайния годишен ръст от 55 милиарда.

ЕЦБ сравнява банкнотите със „запасната гума“ на платежната система – може да не се използват ежедневно, но са незаменими, когато основната инфраструктура откаже. Финландия вече разработва банкомати, устойчиви на сривове, които могат да отпускат пари дори при изключени централни банкови системи.