Джеръми Ренър е счупил повече от 30 кости при инцидента със снегорин. Това съобщи 52-годишният актьор в профила си в Инстаграм.

Той вече се възстановява в дома си и благодари за цялата подкрепа, която е получил от своите почитатели.

„Тези повече от 30 счупени кости ще заздравеят и ще станат по-силни - точно както любовта и връзката със семейството и приятелите се задълбочава“, сподели той в социалните мрежи.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA