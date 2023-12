Критикът на Кремъл Алексей Навални е получил нови обвинения. Това заявява самият той в социалните мрежи.

В своя публикация Навални пише, че вече е обвинен по член 214 от Наказателния кодекс за вандализъм.

„Нямам представа какъв е член 214, а и няма къде да го потърся. Вие ще разберете преди мен. Те започват ново наказателно дело срещу мен на всеки три месеца. Рядко се случва затворник в изолатор за повече от година да води толкова активен социален и политически живот“, съобщава той в канала си в Телеграм.

47-годишният Навални е в изолация вече две години в наказателна колония. Руският опозиционер излежава присъди, които възлизат на повече от 30 години, включително за екстремизъм.

Откакто е в поправителния лагер, политическото движение на Навални беше обявено за противозаконно, а сътрудниците му или са също в затвора, или успяха да избягат в чужбина.

През август Навални беше осъден по обвинения, свързани с предполагаема екстремистка дейност, и получи допълнителни 19 години към вече излежаваните 11 години и половина. Той отхвърли всички обвинения като политически мотивирани и целящи да заглушат критиките му срещу Кремъл.

Миналия месец трима от неговите адвокати бяха включени в регистър на „терористи и екстремисти“ от финансовия надзор. Това се случи пет седмици, след като бяха арестувани по подозрение в принадлежност към „екстремистка група“.

