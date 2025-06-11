Две момчета са в критично състояние в педиатричното интензивно отделение на университетската болница в Патра, след като са извадени в безсъзнание от река Арахтос край гръцкия град Арта.

Тийнейджърите са преместени от болницата в Арта под лекарско наблюдение и с полицейски ескорт, пише в. „Катимерини“.

Медицинските екипи в болницата в Патра са били в готовност да приемат непълнолетните и са ги приели в интензивното отделение при пристигането им.

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По-рано група от четирима тийнейджъри отишли да плуват в реката край село Неохори, Арта.

12-годишно момче, за което се съобщава, че не може да плува добре, е било отнесено от течението. Негов 14-годишен приятел се опитал да го спаси, но реката повлякла и него.

Местни жители и служители на близко кафене се отзовали, след като чули виковете за помощ на останалите деца.

Служител на кафенето описва драматичните моменти, когато паникьосаните родители и службите за спешна помощ се втурват към мястото на инцидента.

Спасителите използвали лодки в близкото пристанище, за да стигнат до момчетата. Едното дете било намерено в дълбока вода и веднага му било направено изкуствено дишане. Докато пристигне пожарната служба, другото момче вече било намерено.

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