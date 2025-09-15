Двама турски граждани на възраст 62 и 72 години бяха арестувани в Гърция за опит за контрабанда на мобилни телефони в Турция, съобщи ekathimerini.

По време на проверка на лодка под турски флаг, която се готвила да отплава от пристанището на Хиос, служители на бреговата охрана открили 4000 мобилни телефона без необходимите документи.

При последваща проверка на микробус, използван от 62-годишния мъж, са открити още 8500 устройства. Общо са конфискувани 12 500 мобилни телефона с приблизителна стойност 695 000 евро.

Властите смятат, че двамата мъже са имали намерение да контрабандират телефоните в Турция и разследват дали са свързани с по-голяма контрабандна мрежа.

