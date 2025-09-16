Двама тийнейджъри в Китай, които уринирали в тенджера с бульон в ресторант, са осъдени да платят общо 2,2 млн. юана (около 309 000 долара) на две кетъринг компании. За това съобщи Би Би Си.

Инцидентът се случил през февруари в шанхайския клон на най-голямата верига хотпот в Китай – Haidilao, и предизвикал широко обществено възмущение, след като 17-годишните публикували видео на пияното си действие в социалните мрежи.

Няма данни някой да е консумирал заразения бульон, но Haidilao предложили компенсации на хиляди клиенти, посетили ресторанта в следващите дни.

През март веригата потърсила над 23 милиона юана обезщетение за щети, включително сумите, изплатени на клиентите.

Миналия петък съд в Шанхай постанови, че тийнейджърите са нарушили правата на собственост и репутацията на компаниите чрез „актове на обида“, като действието им замърсило приборите и „предизвикало силен дискомфорт у обществото“. Съдът също така отбеляза, че родителите на тийнейджърите „не са изпълнили задълженията си на настойници“ и нареди те да понесат компенсацията.

Плащането включва 2 милиона юана за оперативни и репутационни щети, 130 000 юана за загуби на прибори и разходи по почистване, както и 70 000 юана за съдебни разходи.

Съдът обаче реши, че допълнителната компенсация, която Haidilao предложила на клиентите си извън фактурираната сума, е „доброволно бизнес решение“ и не следва да се поема от тийнейджърите.

Haidilao компенсира над 4000 клиенти, посетили клона между 24 февруари и 8 март, като им възстанови пълната сума и предложи допълнителна парична компенсация, десетократно над стойността на сметката. Компанията също така замени всички хотпот уреди и извърши пълна дезинфекция на ресторанта.

Haidilao бързо се разрасна след откриването на първия си ресторант в Джиянян, провинция Съчуан, и сега има над 1000 заведения по целия свят. Компанията е известна с внимание към клиентите и семейната атмосфера, като дамите могат да получат маникюр, а децата – захарен памук, докато чакат маса.

