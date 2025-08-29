Двама пожарникари бяха арестувани, докато се борели с пламъци в северозападния американски щат Вашингтон, в рамките на акция срещу нелегалната миграция, предаде ДПА.

Според Американската митническа и гранична служба те пребивават в страната незаконно.

Задържаните пожарникари са мексикански граждани, съобщи телевизия Ен Би Си.

Граничната служба подчерта, че арестът на пожарникарите не е попречил на гасенето на голям горски пожар, в което те са участвали.

"Американската гранична служба прилага строго законите на Съединените щати и се бори безкомпромисно с нарушенията на имиграционното законодателство, където и да бъдат те", коментира неин служител.

Губернаторът на щата Вашингтон, демократът Боб Фъргюсън, написа в "Екс", че е "дълбоко загрижен от ситуацията" и ще поиска повече информация по темата, предаде БТА.

Президентът републиканец Доналд Тръмп обяви масови депортации на имигранти. В цялата страна са в ход операции и арести, отбелязва ДПА.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK