Двама мъже, сдобили се с мощни оръжия и упражнявали се на оръжейни полигони, са проучвали ЛГБТК+ барове в американския град Детройт за потенциални нападения, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Двамата вече са с обвинения, свързани с тероризъм.

Момед Али, Маджид Махмуд и други конспиратори са били вдъхновени от екстремизма на "Ислямска държава", става ясно от обвинителния акт с обем 72 страници, внесен във федералния съд, посочва БТА.

Разследващите съобщиха, че малолетно лице, идентифицирано като Личност 1, е било дълбоко въвлечено в плановете.

"Нашите американски герои предотвратиха терористична атака", заяви главният прокурор и министър на правосъдието на САЩ Пам Бонди в социалната мрежа "Екс".

Мъжете, описани като твърде млади, за да пият алкохол, са проучвали ЛГБТК+ барове във Фърндейл за потенциални атаки, пише в жалбата.

Агенти на ФБР са наблюдавали от седмици мъжете и дори са използвали камера на стълб пред къща в Диърборн. Разследващите са получили достъп и до криптирани чатове и други разговори.

Директорът на ФБР Каш Пател обяви арестите в петък. Но не даде повече подробности, тъй като по същото време агентите претърсваха къщата в Диърборн и склад в близкия Инкстър.

ФБР съобщи, че мъжете многократно са споменавали "тикви" в разговорите си – имайки предвид нападение на Хелоуин.

Али и Махмуд са обвинени за получаването и трансфер на оръжия и боеприпаси за тероризъм. Махмуд наскоро е купил над 1600 патрона, които могат да бъдат използвани с автомат АР15, и са се упражнявали в стрелби.

Двамата ще бъдат изправени пред съда. Адвокатите им отказаха коментар, но през уикенда единият от тях отхвърли обвиненията и заяви, че те са в резултат от "истерия" и "насаждане на страх".

Това е вторият случай от май насам на предполагаем заговор в района на Детройт от привърженици на "Ислямска държава".

