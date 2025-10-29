Тя бяга от родината си - опустошена от гражданската война, и става популярна инфлуенсърка в Дания. Сега Салма Надаф обръща гръб на Европа заради знамената на ЛГБТ+ общността в училищата на децата ѝ и се завръща обратно в Сирия.

Според публикация на шведския вестник Expressen 36-годишната Надаф, която има над 10 милиона последователи в TikTok, Instagram и YouTube, е напуснала вече Дания и се е прибрала в родната си страна.

В емоционално видео инфлуенсърката, която пристига в Дания, бягайки от войната преди 11 години, обяснява защо си е стегнала багажа.

„Не исках децата ми да растат на място, чиито обичаи и традиции не приличат на нашите“, казва Надаф.

За нея символът на ЛГБТ+ движението е знак, че Европа се е отдалечила от „традиционните ценности“.

„Абсолютно не можех да понеса децата ми да растат в тази среда“, казва тя през сълзи във видеото, което е гледано милиони пъти.

Салма Надаф пристига в Дания със семейството си от Сирия през 2014 г. Пет години по-късно тя започва да публикува видеоклипове „Направи си сам“ и и творчески видеа на арабски език в YouTube – прости идеи за декорация, често с религиозни теми.

Нейният очарователен, ориентиран към семейството подход бързо я прави известна. Според аналитичната платформа HypeAuditor днес тя е най-известният влогър в TikTok в Дания. В тази платформа тя е следвана от 3 милиона души.

„Благодарна съм за времето си в Европа. Научих се да бъда толерантна – към всички хора, независимо от религията и произхода“, казва майката на три деца.

Но именно заради тях тя не вижда алтернатива.

„Завръщането ми в Сирия беше важно за тяхното бъдеще“, заявява сирийката.

Според Салма половата идентичност в Европа вече не е въпрос на личен избор, а нещо, което е „наложено и преподавано“.

„Беше много трудно да се сбогувам с хората, с които бях живяла 11 години“, казва тя във видеото, което е получило милиони гледания.

Кадрите показват багажа на семейството, подготвен за прибиране в куфарите, сбогуването на децата със съучениците и учителите им и пристигането на летището.

