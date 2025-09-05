Самолет се разби в Денвър, двама са загинали (ВИДЕО)

Двама души загинаха днес при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.
Вследствие на катастрофата самолетът се е запалил, като има опасност пожарът да обхване намираща се наблизо сграда и дизелови генератори, каза пожарната служба.
Съобщава се, че самолетът се е разбил на паркинга на индустриален офис парк, информира БГНЕС.
