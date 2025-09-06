Двама души загинаха, след като малък частен самолет се разби близо до летището Centennial в предградията на Денвър. 

И двамата са били на борда на Beechcraft P35, който се разби около половин миля югоизточно от летището малко преди 6:30 ч. (местно време), съобщава Федералната авиационна администрация.

Екипите на South Metro Fire Rescue и офисът на шерифа на окръг Дъглас определиха катастрофата като фатална в социалните мрежи в петък сутринта (5 септември).

Самолетът с един двигател и V-образна опашка се разби в индустриален комплекс близо до блока 8600 на South Peoria Street, съобщиха от пожарната. Първоначално властите бяха уведомени за самолетна катастрофа, довела до експлозия с видим дим и пламъци.

При пристигането си спасителите открили самолета на земята, обхванат от огън, близо до блок от търговски генератори.

Екипите успяха да овладеят пожара, но все още не са потвърдили къде е трябвало да отиде самолетът, откъде е излетял или каква е връзката между двамата загинали на борда. 

