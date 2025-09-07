Двама американци спечелиха джакпота на Powerball от близо 1,8 милиарда долара в събота вечер, съобщи ABC.

Това е втората по големина награда в историята на лотарията в САЩ след повече от три месеца без голям победител.

Два късметлийски билета – единият продаден в Мисури, другият в Тексас, съвпадаха с всичките шест числа в тегленето в събота.

Печелившите числа са: 11, 23, 44, 61 и 62 с Powerball 17.

Притежателите на печеливши билети, които ще споделят джакпота, могат да избират между еднократно плащане в брой от 410,3 млн. долара или 893,5 млн. долара, разпределени в 30 годишни плащания, които се увеличават с 5% всяка година.

Тегленето в събота беше 42-рото, откакто джакпотът на Powerball беше спечелен за последно на 31 май в Калифорния.

Настоящата серия изравни рекорда на играта за най-много последователни тегления без победител в джакпота.

С окончателните продажби на билети, джакпотът на Powerball достигна 1,787 милиарда долара – вторият по големина в историята на играта.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK