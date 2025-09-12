dalivali.bg
Двама души бяха ранени при въоръжена атака в хотел край Йерусалим
Израелската полиция заяви, че вече е арестувала нападателя
Светът

Двама души бяха ранени при въоръжена атака в хотел край Йерусалим

Израелската полиция заяви, че вече е арестувала нападателя

Редакторски екип

Публикувано в  16:41 ч. 12.09.2025 г.

Палестинец от Източен Йерусалим е намушкал няколко гости на хотел извън града. Това е втората въоръжена атака тази седмица съобщи израелската полиция, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Израелските парамедици обявиха, че са евакуирали двама мъже, приблизително на 50 и 25 години, намушкани в торса, като по-възрастният мъж е бил в критично състояние.

Снимка: Reuters

Израелската полиция заяви, че вече е арестувала нападателя, като той първо е бил повален на земята от полицай, който не е бил на служба и е пребивавал със семейството си в хотела, когато е станало нападението. Други гости също са помогнали да задържат нападателя, докато пристигне полицията. 

Снимка: Reuters

Въоръжената атака бе извършена само дни по-късно след стрелба, при която загинаха шестима. 

Съветът за сигурност на ООН осъди ударите срещу Катар, без да назовава Израел

Тя беше извършена от двама палестинци в окупирания от израелците Западен бряг на р. Йордан, а терористичната организация "Хамас" пое отговорност за атаката. 

