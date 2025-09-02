Два големи горски пожара бушуват на територията на Турция – единият в окръг Денизли (Южна Турция), а другият на границата между окръзите Карабюк и Кастамону в северната част на страната, предава Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Голям горски пожар, избухнал в следобедните часове на 29 август в района на градчето Бухаркент в окръг Денизли, продължава да бушува и днес.

По информация на ръководителя на турската Дирекция по горите Бекир Караджабей в гасенето на пожара, който продължава да се разпространява заради силния вятър в района, участват над 2000 пожарникари и доброволци и над 560 пожарни коли и машини.

В гасенето на пожара по въздух участват и 20 хеликоптера и един самолет.

Като предпазна мярка вчера са били евакуирани две населени места в близост до пожара, като на място са изпратени екипи на турския Червен полумесец и турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), които оказват помощ на засегнатите.

Голям горски пожар бушува от вчера и в района на градчето Ефлани в окръг Карабюк, като пламъците са се разпространили и в съседния окръг Кастамону.

По информация на местните власти в гасенето на пожара участват 9 хеликоптера, над 500 пожарникари и голям брой строителни машини, булдозери и противопожарни автомобили. Като предпазна мярка са евакуирани близо 500 души от шест населени места в района.

Междувременно във връзка с пожара са задържани петима чуждестранни граждани, които извършвали дърводобивни дейности в района на пожара, като според разследване на турската прокуратура именно запалване на палатката, в която мъжете са преспали, е довело до избухването на пожара.

След първоначалното задържане на четирима от задържаните са наложени мерки за съдебен контрол, а един е освободен.

