За да се запазят древните открития, се наложило тунелите да бъдат пробити на по-голяма дълбочина от първоначално планираната, което довело до допълнителни разходи и забавяния.

Ключови части от намереното са изложени по протежение на подземната мрежа от 13 станции, включително участък от облицованата с мрамор римска улица на централната станция Венизелу.

„Проектът се сблъска със значителни закъснения и много предизвикателства, включително над 300 000 археологически находки, много от които сега са изложени на различни станции по главната линия“, каза Стайкурас.

Greece’s Thessaloniki metro, set to open after two decades of construction, unearthed 300,000 archaeological artefacts during excavations, including Roman roads, mosaics, and ancient burial sites. https://t.co/RV82zSlw2t