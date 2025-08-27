Националният музей на Дания представи смятаният за първи „портрет“ на викинг: миниатюрна фигурка от 10. век, изобразяваща мъж с императорски мустаци, сплетена брада и спретнато поддържана прическа.

Издълбано от слонова кост моржов бивник, частично повреденото изображение на глава и торс е с размери само 3,3 см.

„Ако смятате викингите за диви, тази фигурка всъщност доказва обратното. Той е много добре поддържан“, каза кураторът Петер Пенц, държейки произведението с ръце в бели ръкавици, пише AFP.

Oсвен големи мустаци и дълга, сплетена козя брадичка, фигурката има бакенбарди.

По време на ерата на викингите красивата коса е била знак за богатство и статус, обясни Пенц.

„Прическа като неговата, която е много спретната – вижда се малка къдрица или кичур коса, минаващ над ушите – подсказва, че този човек е бил на високо ниво. Той може да е самият крал, крал Харалд Блутуз.“

Произведението на изкуството, за което се смята, че е древна фигурка от настолна игра, изобразяваща крал, първоначално е намерено във фиорда в Осло, Норвегия, през 1796 г.

Оттогава е скрито и забравено в архивите на Националния музей на Дания.

Пенц се натъкнал на фигурката в големите колекции на музея преди няколко години.

Детайлните ѝ резби контрастират с други съществуващи изображения на викинги – върху неща като монети – които съдържат малко или никакви индивидуални детайли или изражения на лицето.

Изкуството от епохата на викингите е известно с характерните си животински мотиви, но рядко изобразява хора.

„Това е първото нещо, което се доближава до портрет от периода на викингите, което съм виждал“, каза Пенц.

„Най-изненадващо за мен е изражението му. Повечето изображения на викингите на човешки фигури са доста прости и всъщност не са човешки“, каза той.

Но това е уникално с вниманието си към детайлите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK