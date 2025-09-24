dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 23°
21 Незначителна облачност 22°
22 Незначителна облачност 20°
23 Слънчево 20°
00 Слънчево 19°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време

Последни новини

Преди сезона на вирусите: В ход са записванията за противогрипни ваксини

Преди сезона на вирусите: В ход са записванията за противогрипни ваксини
Имотите у нас продължават да поскъпват - защо Бургас изпревари София?

Имотите у нас продължават да поскъпват - защо Бургас изпревари София?

След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.

Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви германският министър на отбраната

Васил Терзиев отговори на Делян Пеевски за цените на паркирането в София

След като съдът го остави в ареста: Пореден протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Делян Пеевски с позиция срещу предложението на кмета на София за поскъпване на платеното паркиране

Дания разследва възможно руско вмешателство в случая с дроновете в Копенхаген

Николай Василев: Предложението на Ваня Григорова за втория пенсионен стълб стъпва на некоректни твърдения

Стефан Янев: Българската политика се е превърнала в реалити шоу
Светът

Драстична промяна на позицията на Доналд Тръмп за войната в Украйна

Американският президент допусна, че Киев може да си върне окупираните от Русия територии

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:59 ч. 24.09.2025 г.

Драстична промяна на позицията на Доналд Тръмп за войната в Украйна. Американският президент допусна, че Киев може да си върне окупираните от Русия територии.

Тръмп направи коментара в социалните мрежи, след срещата си с украинския президент в кулоарите на ООН.

В поста си американският президент определи Русия като „хартиен тигър“ със сериозни икономически проблеми.

След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.

Кремъл заяви, че Русия е икономически стабилна въпреки международните санкции.

„Оценявам подкрепата, която получаваме. Но в крайна сметка мирът зависи от всички нас - от Организацията на обединените нации. Така че не мълчете, докато Русия продължава да проточва тази война. Моля, присъединете се към нас в защита на живота и международния ред. Благодаря ви!“, обяви украинският лидер Володимир Зеленски.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Натали Трифонова стана майка на момченце

Натали Трифонова стана майка на момченце
Тръмп: Украйна може да си върне цялата територия и дори да отиде по-далеч

Тръмп: Украйна може да си върне цялата територия и дори да отиде по-далеч
Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)

Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)
28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна

28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна
Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Тази сутрин
Снимка: Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари
Снимка: Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Снимка: Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Лице в лице
Снимка: Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Снимка: Иван Иванов: Ролята на водоснабдяването и канализацията в държавата се подценява
Иван Иванов: Ролята на водоснабдяването и канализацията в държавата се подценява
Снимка: Стефан Янев: Дроновете са средство за огнево поразяване, за разузнаване, наблюдение
Стефан Янев: Дроновете са средство за огнево поразяване, за разузнаване, наблюдение
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий