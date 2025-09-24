Драстична промяна на позицията на Доналд Тръмп за войната в Украйна. Американският президент допусна, че Киев може да си върне окупираните от Русия територии.

Тръмп направи коментара в социалните мрежи, след срещата си с украинския президент в кулоарите на ООН.

В поста си американският президент определи Русия като „хартиен тигър“ със сериозни икономически проблеми.

Кремъл заяви, че Русия е икономически стабилна въпреки международните санкции.

„Оценявам подкрепата, която получаваме. Но в крайна сметка мирът зависи от всички нас - от Организацията на обединените нации. Така че не мълчете, докато Русия продължава да проточва тази война. Моля, присъединете се към нас в защита на живота и международния ред. Благодаря ви!“, обяви украинският лидер Володимир Зеленски.

