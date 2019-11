Европейската народна партия (ЕНП) избра бившия председател на Европейския съвет Доналд Туск за свой ръководител. Той ще замени напускащия французин Жозеф Дол.

Туск беше избран с 491 гласа „за“ и 37 „против“ като председател на ЕНП по време на конгреса на партията в Загреб. Това означава, че той е първият източноевропеец, който ще оглави най-голямата политическа сила в Европейския парламент.

Туск заяви, че има смята да се бори активно с популизма. По неговите думи „вече достатъчно бях първия европейски бюрократ“.

„Влизам в борба с популистите. От една страна, са партиите на безотговорния популизъм, а от другата - нашата партия“, заяви Туск.

Българският премиер Бойко Борисов поздрави Доналд Туск на страницата си във „Фейсбук”.

„Честито на моя приятел Доналд Туск! Убеден съм, че под неговото ръководството ЕНП не само ще продължи да бъде водещата партия в Европа, а и ще разшири дори повече своето влияние. Респект и уважение към Жозеф Дол, който винаги ни е помагал и подкрепял”, написа Борисов.

През последните пет години Доналд Туск бе председател на Европейския съвет. Политическата му кариера започва като активист на Солидарност, а по-късно е и премиер Полша.

We cannot give away the sphere of security and order to political populists, manipulators and autocrats, who make people believe that freedom cannot be reconciled with security, protecting our borders with liberal democracy, and an effective governance with the rule of law. pic.twitter.com/xbSjVovgGi