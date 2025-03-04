„Цялото федерално финансиране ще спре за всеки колеж, училище или университет, който позволява незаконни протести“. Това обяви в социалната си мрежи президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Агитаторите ще бъдат хвърлени в затвора или ще бъдат върнати за постоянно в страната, от която са дошли“, добави той.

„Американските студенти ще бъдат изключени за постоянно или, в зависимост от престъплението, арестувани“, допълни още Доналд Тръмп.

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Миналия месец Министерството на образованието обяви, че ще проведе разследвания в пет университета, където са докладвани антисемитски инциденти.

Университетът Колумбия беше включен в списъка заедно с Северозападния университет, Портландския държавен университет, Калифорнийския университет Бъркли и Мичиганския университет.

Напрежението кампуса на в университета Колумбия остава високо, след като пропалестински демонстранти разположиха лагери миналата година на поляната пред сградата.

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