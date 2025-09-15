Доналд Тръмп се закани: Въвежда национално извънредно положение във Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че ще обяви национално извънредно положение и ще наложи федерален контрол над столицата Вашингтон.
Това се случва след като кметът на града Мюриъл Баузър каза, че местната полиция отказва да си сътрудничи с имиграционните и митническите органи.
Въпросът е свързан с предоставянето на информация за лица, които живеят или влизат незаконно в Съединените щати.
Решението на президента бе обявено, след като няколко хиляди протестиращи излязоха по улиците този месец във връзка с разположените от Тръмп през август части на Националната гвардия в столицата с цел „връщане на закона, реда и обществената сигурност“.
„Само след няколко седмици. „Мястото“ е абсолютно процъфтяващо за първи път от десетилетия, на практика без престъпления“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.
Той обвини „радикализираните леви демократи” за натиск над Баузър да информира правителството за нежеланието за сътрудничество с имиграционните власти.
