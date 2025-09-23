Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът Володимир Зеленски ще се срещнат на 23 септември в Ню Йорк, обяви прессекретарят на Белия дом Карълайн Лийвит по време на пресконференция.

Срещата ще се състои в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, на която се очаква да се съберат лидери от близо 150 държави.

В Telegram Зеленски потвърди пристигането си в Ню Йорк на 22 септември, заедно с първата дама Олена Зеленска.

„Заедно с първата дама на Украйна и екипа пристигнахме в Ню Йорк, за да участваме в Общото събрание на ООН“, написа Зеленски.

„Имаме нужда от подкрепата на нашите партньори. И такава нова подкрепа определено ще бъде резултатът от тази дипломатическа седмица“, добави той.

Освен срещата си със Зеленски, Тръмп ще проведе двустранни разговори с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, аржентинския президент Хавиер Милей и висши служители на Европейския съюз.

Американският президент също така ще свика многостранна среща на върха с лидерите на Катар, Саудитска Арабия, Индонезия, Турция, Пакистан, Египет, Обединените арабски емирства и Йордания.

Очаква се Тръмп да произнесе реч по време на откриването на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, добавиха от Белия дом.

Последната лична среща между Тръмп и Зеленски се състоя на 17 август по време на събрание на европейски официални лица в Белия дом, само два дни след като Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Тръмп обеща да подготви преки преговори между руския и украинския президент, но усилията му се провалиха, когато Путин покани Зеленски в Москва и отхвърли други места за среща, пише Kyiv Independent.

В изявление на 15 септември Тръмп отбеляза, че „омразата между Зеленски и Путин е непостижима“, което подсказва, че може да се наложи да се намеси, за да улесни преките преговори между двамата лидери.

Киев отхвърли предложението за преговори в Москва, а Путин по-късно заяви, че споразумение по окупираните територии е „невъзможно“. Зеленски повтори, че няма да пътува до Русия за преговори, но многократно изрази готовност да се срещне с Путин на неутрална територия.

Въпреки заплахите за по-строги мерки, Тръмп досега е наложил само вторични мита на Индия за покупките ѝ на руски петрол, като същевременно отмени някои по-ранни санкции срещу Русия.

