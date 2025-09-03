Полицията издирва нарушител на сватба, който е откраднал около 60 000 долара в брой и чекове, подарени на булка и младоженец на сватба в Калифорния, пише ABC News.
На събитието заподозрян е влязъл в сватбената зала малко след полунощ, грабнал е кутия за подаръци и е избягал, съобщиха свидетели пред полицията в Глендейл.
Записи от охранителни камери показват как заподозреният бяга от сватбата с кола, която изглежда го е чакал.
Заподозреният е на около 40 години. Жертвата, която е съобщила за кражбата, е оценила, че кутията е съдържала около 60 000 долара в брой и чекове, подарени от гости на сватбата.
„Веднага щом разбрахме какво се е случило, музиката спря, всичко спря“, каза булката, Надин Фарахат, пред KABC. „В крайна сметка седнах на дансинга и ридаех с приятелите и братовчедите си около мен.“
Двойката обясни, че заподозреният е бил там поне 90 минути.
„Той наблюдава дансинга. Той наблюдава нашето семейство. Толкова е страшно да погледнеш назад и да видиш, че е имало непознат на такова интимно събитие“, каза Фарахат.
Разследването на кражбата продължава и полицията заяви, че заподозреният не е идентифициран.
