Младоженец на 23-годишна възраст е починал, след като е бил прострелян при безразборна стрелба по време на сватба в село Турпчу в източния турски окръг Гиресун.

Инцидентът е станал вчера в края на празненството, когато гостите са изпращали двамата младоженци към дома им.

На място веднага е изпратена линейка, която е откарала младия мъж в болница, но на сутринта той е починал от раните си, съобщава в. „Биргюн“, цитиран от БТА.

Арестувана е доведената сестра на булката, която е заподозряна за стрелбата, съобщават от турската полиция, като подчертават, че в дома на жената са открити два пистолета, за които тя няма разрешително.

Според предвижданите изменения в закона, които турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч обяви наскоро, стрелбата във въздуха за забавление по време на сватби и други тържества ще бъде включена в обхвата на престъплението "стрелба в жилищна зона", което ще бъде наказвано с лишаване от свобода за период от една до пет години.

