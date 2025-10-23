Решенията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени срещата на върха в Будапеща и да наложи санкции на руски петролни компании показват, че Вашингтон е „на бойната пътека“ към Москва. Това заяви бившият руски президент Дмитрий Медведев, предаде „Ройтерс“.

„САЩ са наш враг, а техният словоохотлив „миротворец“ вече е напълно на бойната пътека към Русия", написа в „Телеграм" Медведев, визирайки Тръмп.

„Взетите решения са акт на война срещу Русия. И сега Тръмп напълно се е приравнил с лудата Европа“, допълва Медведев, цитиран от БТА.

Путин, върховен лидер от последния ден на 1999 г., остава крайната инстанция по отношение на руската политика, въпреки че Медведев, който многократно е провокирал Тръмп в социалните медии, дава представа за твърдата линия на мислене в елита.

През август Тръмп заяви, че е наредил на две американски ядрени подводници да се приближат до Русия в отговор на „силно провокативни“ коментари на Медведев за риска от война, припомня агенцията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK