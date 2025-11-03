Деветмесечно бебе е било нападнато и убито от куче, след като фойерверки са го „паникьосали“, съобщава Би Би Си. Инцидентът е станал в Югоизточен Уелс.

Служители на реда и парамедици са посетили имот на Коолдикът, графство Мънмътшър в неделя вечерта.

Кучето е било иззето и отстранено от адреса, според полицията в Гуент.

Жителите казаха, че са видели полицейски коли и линейки на тихата жилищна улица късно в неделя и в ранните часове на понеделник, като малката селска общност трудно е преживяла трагедията. Окръжният съветник на Роджиет, Питър Стронг, описа ситуацията като трудна, но обеща, че жителите ще „бъдат заедно“.

„Дълбоко чувство на шок е, че подобно нещо се случва сред нашата тиха общност“, каза той пред Би Би Си Радио. „Бебето е радост и любов. Да загубиш бебе при тези обстоятелства е просто ужасно.“

Местните жители твърдят, че кучето се е изплашило от фойерверки, пуснати на близкото игрище минути по-рано.

Смята се, че кучето се е „паникьосало“ и се е хвърлило върху детето, според жителите на селото в югоизточен Уелс. 53-годишната жителка на Роджиет, Каролайн Найт, каза пред британското издание „Сън“: „Някой е пускал фойерверки близо до къщата и кучето се е уплашило от тях“.

Полицията не разкрива името на детето и подробности за това кой е собственик на кучето.

