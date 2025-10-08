2-годишно момченце беше смъртоносно нападнато от две кучета ротвайлер в задния двор на незаконна детска градина в американския щат Джорджия, докато собственичката спяла, съобщи полицията, пише ABC news.

48-годишната Стейси Уилър Коб, която е управлявала нерегламентирана детска градина в дома си във Валдоста, е обвинена във в косвено убийство и жестокост към дете.

По данни на полицията, в събота Коб е оставила момченцето без надзор в продължение на повече от два часа. Детето е излязло в задния двор и е отворило клетката на двете кучета, които го разкъсали до смърт. Това се вижда от записите от камера, според публикация на майката. Когато полицията пристигнала на място около 15:45 ч., детето вече е било мъртво.

Майка Адриана Джоунс описва, че усетила, че нещо не е наред, тъй като Коб обикновено ѝ изпращала съобщения през деня, но този път не отговаряла в продължение на три часа. „Интуицията ми каза да си тръгна по-рано от работа“, пише тя в поста си.

По време на инцидента детето е било само в детската градина, въпреки че обикновено се грижат за около десет, съобщиха от полицията.

Двете кучета ротвайлер и трето, намерено в имота, са иззети от местната служба за контрол на животните. Разследването продължава и се очакват допълнителни обвинения.

