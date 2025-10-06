Мъж загина, след като е бил нападнат от кучета в Маями рано в неделя сутринта. Около 00:55 ч. местно време, органите на реда са се отзовали на сигнал за мъж, „нападнат от кучета“ в района в квартал Либърти Сити, съобщиха от полицията на града, пише CBS News.

При пристигането си служителите на реда са открили мъж на възраст между 30 и 40 години, който е починал на място. Случаят се разследва.

Все още не е ясно колко кучета са участвали в нападението, нито къде се намират в момента.

Това е втори смъртоносен случай на нападение от кучета в района в рамките на няколко седмици. Миналия месец 71-годишната Дорийн Ричардс Броудбелт беше убита при предполагаемо нападение от кучета в Маями Гардънс.

