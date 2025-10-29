Казахстан е с една крачка по-близо до това да забрани разпространяването на "ЛГБТИ пропагандата" онлайн или в медиите, като многократно провинилите се може да лежат до 10 дни в затвора, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Работна група от депутати одобриха измененията, които включват наказание за пропагандирането на нетрадиционни отношения и педофилия, което наподобява закони, одобрени в Русия и други бивши съветски страни.

Това означава, че измененията вероятно ще бъдат одобрени, когато бъдат внесени за гласуване в парламента, доминиран от депутати, които са верни на казахстанските власти.

Татяна Чернобил, независим консултант по човешки права в Казахстан, каза пред Ройтерс, че измененията "легитимират откритата дискриминация на база сексуална ориентация и полова идентичност".

Промените трябва да бъдат подписани от президента Касъм-Жомарт Токаев, който през последните месеци изрази подкрепа за запазване на "традиционните ценности".

Казахстан легализира хомосексуалността през 90-те години на миналия век, но отношението на хората в страната по този въпрос остава до голяма степен консервативно.

Изразявайки подкрепа за забраната, депутатът Нурлан Ауесбаев каза, че пропагандата в полза на ЛГБТИ отношенията представлява "открита заплаха не само за обществото, но и за държавата".

Няколко бивши комунистически републики, сред които Русия, Грузия и Унгария одобриха през последните години закони против ЛГБТИ връзките.

