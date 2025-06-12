"Чу се силен шум": Разказ на оцелял в самолетната катастрофа

Британец, оцелял при катастрофата в Ахмедабад, описва момента, в който самолетът е паднал.

Според NDTV, полицейският комисар на Ахмедабад е заявил, че един пътник е оцелял при катастрофата. NDTV го назовава като британско-индийския гражданин Вишваш Кумар Рамеш.

В разговор с вестник Hindustan Times Рамеш казва, че е чул "силен шум" около 30 секунди след излитането, преди самолетът да падне.

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"Всичко се случи толкова бързо", казва той и добавя, че е получил "наранявания от удар" по гърдите, очите и краката.

"Когато се изправих, около мен имаше тела. Бях уплашен. Изправих се и побягнах. Навсякъде около мен имаше парчета от самолета. Някой ме хвана и ме качи в линейка, която ме закара в болницата".

Пред индийските медии той разказва, че е живял в Лондон от 20 години.

Той разказва още, че брат му Аджай е седял на друг ред в самолета. "Той пътуваше с мен и вече не мога да го открия. Моля, помогнете ми да го намеря."