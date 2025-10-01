Червеният кръст заяви, че засилените военни операции в град Газа са го принудили временно да преустанови дейността си там, съобщиха АФП и БТА.

Организацията предупреди, десетки хиляди са изправени пред тежки хуманитарни условия.

„Засилването на военните операции в град Газа принуди Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) временно да преустанови операциите в офиса си в град Газа и да премести персонала си в офисите на МКЧК в южната част на Газа, за да гарантира безопасността на персонала и оперативната непрекъснатост“, се казва в изявлението.

Израелската армия обяви днес, че ще блокира последния маршрут за достъп до северната част на Ивицата Газа, смятано от 12 ч. местно време.

„Жители на Газа, шосето „Ар Рашид“ ще бъде затворено за движение от южната част на ивицата от 12 ч.“, се посочва в изявление, разпространено на арабски език от говорителя на израелските сили за отбрана полковник Авихай Адрае в профилите му в социалните мрежи, в момент, когато израелската армия засилва офанзивата си срещу град Газа в северната част на анклава.

„Преминаването на юг ще бъде разрешено за онези, които все още не са успели да напуснат град Газа. На този етап израелската армия позволява свободно и безпрепятствено преминаване на юг“, се добавя в изявлението.

