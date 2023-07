Бурята „Поли“ нанесе сериозен удар и блокира въздушния и железопътния транспорт в Нидерландия. Местните власти призоваха гражданите да стоят на закрито, а националният метеорологичен институт обяви червен код за голяма част от страната.

На телефоните на жителите на провинция Северна Холандия е изпратено съобщение с опция за повикване при тревога и молба да си останат вкъщи и да запазят номера на службата за спешна помощ при изпадане в животозастрашаващи ситуации.

Storm Poly is about to slam into the Netherlands with ferocious intensity. pic.twitter.com/KAQt6s70O9