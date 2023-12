Повече от 15 000 души са без ток в Шотландия, след като бурята „Герит“ връхлетя Обединеното кралство. В Англия, Шотландия и Уелс са в сила предупреждения за наводнения.

Няма данни за пострадали, но много жители са били принудени да напуснат домовете си.

Снегът, проливният дъжд и силният вятър предизвикаха сериозни нарушения по пътищата в цялата страна, като няколко маршрута все още са затворени.

В Голям Манчестър около стотина къщи бяха повредени от бурята, която полицията описа като „локално торнадо“. В района на град Тамсайд има откъснати покриви на къщи, срутени стени и съборени дървета.

People waded through waist-high floods to carry their dogs to safety as Storm Gerrit pummeled Scotland today. pic.twitter.com/KZSECbnQfC