Един човек загина и близо 50 са ранени, след като тропическа буря връхлетя Япония.

82-годишен мъж е починал, след като паднал в морето край Хирошима, докато се опитвал да завърже лодката си на пристанището, съобщиха местните власти.

Стихията вчера удари южните брегове на страната и се придвижва на север. Повече от 400 000 души са посъветвани да се евакуират. Около 800 полета и маршрути на влакове са отменени в разгара на летния сезон.

Over 400,000 advised to evacuate as storm bears down on Japan https://t.co/HtfsN8IYbg pic.twitter.com/FFg8CrrhYI